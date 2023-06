Matchs de basket équipe de France U20 M France/Grèce La Base Le Temple-sur-Lot, 15 juin 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Matchs de basket des équipes de France :

U19 M France/Espagne : 3 et 4 juin

U18 F France/Allemagne : 7 et 8 juin

U18 F France/Allemagne : 9 juin

U20 M France/Grèce : 15 juin

U20 M France/Grèce : 16 juin

U18 M France/Suisse : 30 juin et 1er juillet

Salle 2001, entrée gratuite..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 . EUR.

La Base

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Basketball matches of the French teams :

U19 M France/Spain: June 3 and 4

U18 F France/Germany: June 7 and 8

U18 F France/Germany: June 9

U20 M France/Greece: June 15

U20 M France/Greece: June 16

U18 M France/Switzerland: June 30 and July 1

Hall 2001, free admission.

Partidos de baloncesto de las selecciones francesas :

U19 M Francia/España: 3 y 4 de junio

U18 F Francia/Alemania: 7 y 8 de junio

Sub-18 F Francia/Alemania: 9 de junio

U20 M Francia/Grecia: 15 junio

Sub-20 M Francia/Grecia: 16 junio

Sub-18 M Francia/Suiza: 30 de junio y 1 de julio

Sala 2001, entrada gratuita.

Basketball-Spiele der französischen Nationalmannschaften :

U19 M Frankreich/Spanien: 3. und 4. Juni

U18 F Frankreich/Deutschland: 7. und 8. Juni

U18 F Frankreich/Deutschland: 9. Juni

U20 M Frankreich/Griechenland: 15. Juni

U20 M Frankreich/Griechenland: 16. Juni

U18 M Frankreich/Schweiz: 30. Juni und 1. Juli

Saal 2001, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Lot-et-Tolzac