Journée sport santé La Base Le Temple-sur-Lot, 9 juin 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Initiation au sport avec des cours de fitness (zumba, pilates…) et d’aquafitness (aquabike, aquaboxing…), conférences (nutrition, les maladies cardio-vasculaires, bienfaits du sport…) et stands sur le rugbySanté, l’éducation thérapeutique, l’alimentation….

Possibilité de pique-niquer..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

La Base

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to sport with fitness classes (zumba, pilates…) and aquafitness classes (aquabike, aquaboxing…), conferences (nutrition, cardiovascular diseases, benefits of sport…) and stands on rugbyHealth, therapeutic education, nutrition….

Picnic facilities available.

Iniciación al deporte con clases de fitness (zumba, pilates…) y aquafitness (aquabike, aquaboxing…), conferencias (nutrición, enfermedades cardiovasculares, beneficios del deporte…) y stands sobre rugbySalud, educación terapéutica, nutrición….

Posibilidad de picnic.

Einführung in den Sport mit Fitnesskursen (Zumba, Pilates…) und Aquafitness (Aquabike, Aquaboxing…), Vorträgen (Ernährung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Vorteile des Sports…) und Ständen über RugbyGesundheit, therapeutische Erziehung, Ernährung…..

Möglichkeit zum Picknick.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Lot-et-Tolzac