SEJOUR OLYMPIQUE A LA BASE DU TEMPLE/LOT (47) La Base Le Temple-sur-Lot, 13 juillet 2023, Le Temple-sur-Lot.

Une cure de grand air, une expérience de vie collective, un comportement Eco-citoyen sont les combinaisons gagnantes d’une « colo apprenante » à La Base.

La pratique d’activités nautiques ( canoë-kayak, aviron) et sportives (judo, randonnées à vélo ou pédestres, course d’orientation) ainsi que les savoirs fondamentaux (savoir, nager, savoir rouler, apprendre à porter secours) permettent aux enfants d’acquérir une plus grande confiance en soi et de découvrir la vallée du Lot.

La Base 47110 Le Temple sur Lot Le Temple-sur-Lot 47110 Bordeneuve Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T09:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:30:00+02:00

2023-07-17T01:00:00+02:00 – 2023-07-17T16:00:00+02:00

découvertes activités sportives environnement