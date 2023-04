Sport, environnement et développement durable. La Base Le Temple-sur-Lot Catégories d’Évènement: Le Temple-sur-Lot

Sport, environnement et développement durable. La Base, 17 avril 2023, Le Temple-sur-Lot. Sport, environnement et développement durable. 17 – 21 avril La Base participation familles 100 euros la semaine Séjours sport et environnement à la base du temple sur Lot.

Le public : 8/12 ans et 12/16 ans .

Sports : kin ball, hockey, orinetation, Dragon boat

Environnement nature écologie: four solaire, sarbacane, rallye nature, orientation, sensibilisation rivière

Temps forts sur : sensibilisation langue, jeux autour des discriminations, l’inclusion. La Base 47110 Le Temple sur Lot Le Temple-sur-Lot 47110 Bordeneuve Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0680205611 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T11:00:00+02:00 – 2023-04-18T00:59:00+02:00

2023-04-21T08:00:00+02:00 – 2023-04-21T19:00:00+02:00 environnement sports nature

