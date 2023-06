BASE DE LOISIRS DE GOULE DU 7 AU 12 AOUT 2023 LA BASE DE LOISIRS DE GOULE la Résidence « Bleuet » Bessais-le-Fromental, 7 août 2023, Bessais-le-Fromental.

BASE DE LOISIRS DE GOULE DU 7 AU 12 AOUT 2023 7 – 12 août LA BASE DE LOISIRS DE GOULE la Résidence « Bleuet »

Le groupe est hébergé au centre de vacances de la base de loisirs de Goule dans un bâtiment comportant des chambres, non-mixte de deux à six lits.

Les draps et couverture sont fournis par Eveil Vacances Association.

Chacun doit apporter son duvet ou s’en faire éventuellement prêter un s’il n’en a pas.

Le groupe bénéficiera de tous ses repas au centre de vacances Eveil Vacances Loisirs, ceux-ci étant servi à heure fixe, le groupe devra en respecter les horaires.

Le groupe bénéficie d’activités organisées (voile, pêche) ainsi que de toutes les activités de la base de loisirs (sous-réserve) et d’activités.

Le séjour est organisé avec des temps non négociables pour les repas et les activités voile et Karting.

Les autres temps du séjour pourront être discutés et organiser en commun tout en veillant au repos de chacun.

Afin de permettre le bon déroulement du séjour des temps de concertation avec le groupe sont mis en place une fois par jour au moment du temps calme, des douches avant le dîner ou avant la veillée.

Ces temps permettent l’expression de chacun, le rappel des activités de l’après-midi et du lendemain et les concertations sur les temps encore libres.

Enfin, l’équipe veille à l’hygiène des jeunes et des locaux en inscrivant des temps de rangements et de toilette quotidiens.

LA BASE DE LOISIRS DE GOULE la Résidence « Bleuet » 18210 Bessais le Fromental Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T07:00:00+02:00 – 2023-08-08T05:58:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T15:30:00+02:00

sport découverte