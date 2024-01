Ski et neige en Barétous La Base Aventure d’ARETTE ARETTE, 25 février 2024, ARETTE.

Ski et neige en Barétous 25 février – 2 mars 2024 La Base Aventure d’ARETTE Sur inscription. Tarif à partir de 685,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T13:00:00+01:00 – 2024-02-26T00:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T00:00:00+01:00 – 2024-03-02T10:00:00+01:00

Ce sont 5 jours de ski alpin qui enchanteront les enfants de 8-12 ans et 13-17 ans pour dévaler les pistes de la Pierre Saint Martin, domaine skiable de 75 hectares, de 1500 à 2200 mètres d’altitude !

4 journées complètes de ski alpin + 1 journée activité autour de la neige avec au choix : initiation Biathlon (ou tir à la carabine selon enneigement), ski alpin ou initiation ski de fond, raquettes à neige, luge ou jeux de neige.

Au programme de ton séjour également : des petits jeux d’intérieur, des jeux dans la neige, des veillées animées en soirée…

Informations complémentaires :

Harmonisation des groupes en début de séjour : débutants et confirmés

Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur

Diplôme de fin de séjour (pas de passage d’étoiles)

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

La Base Aventure d'Arette est un établissement permanent localisé dans le village du même nom, au pied du Massif de la Pierre St Martin, dans les Pyrénées. Il se trouve à proximité de nombreux départs de randonnées pédestres et à proximité des équipements sportifs du village (salle omnisports, fronton de pelote basque, terrain de tennis). L'hébergement se fait en chambres de 2 à 5 lits, avec sanitaires à proximité. Les repas seront servis dans la grande salle de restauration. Les enfants auront à leur disposition une salle de jeux ainsi que différents espaces d'animation intérieur ou extérieur.



Mesures sanitaires renforcées et vigilance accrue du suivi sanitaire. Route : Depuis Pau prendre la direction d’Oloron Sainte Marie puis au choix D919 ou bien N134 et D918 jusqu’à Arette



Train : Gare de Pau à 49, gare d’Oloron Sainte Marie à 17km



Avion : Aéroport de Pau Pyrénées 63km

