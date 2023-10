Pass’Montagne La Base Aventure d’ARETTE ARETTE, 20 août 2023, ARETTE.

Pass’Montagne 20 – 26 août La Base Aventure d’ARETTE Sur inscription. Tarif à partir de 453,00 €

Régale-toi avec ce séjour multi activités dans notre vallée !

Une séance d’accrobranche pour te dépasser, une séance de tir à l’arc pour apprendre à contrôler ton adresse, une course d’orientation pour découvrir la forêt locale.

Des temps d’amusement aquatiques avec une journée à Aqua Béarn pour t’éclater dans les toboggans, la piscine à vagues et les bouées !

Pour découvrir le milieu montagnard, virée à la Pierre Saint Martin pour se balader sur les sentiers des contrebandiers et repérer les rapaces et les animaux.

Profite également des animations de la station estivale avec, luge d’été, saut airbag, tir à la carabine laser, minigolf….

Une soirée au coin du feu t’attend pour des moments de convivialité et de contes pyrénéens.

Pour les 12/15 ans, une nuit en bivouac (selon conditions météo et autorisations) et soirée au coin du feu.

A noter :

La session du 09 au 15 juillet est réservée aux 8-11ans

La session du 20 juillet au 5 août est réservée aux 12-15ans

La session du 20 au 26 août est réservée aux 8-11ans

La Base Aventure d'ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE Nouvelle-Aquitaine La Base Aventure d'Arette est un établissement permanent localisé dans le village du même nom, au pied du Massif de la Pierre St Martin, dans les Pyrénées. Il se trouve à proximité de nombreux départs de randonnées pédestres et à proximité des équipements sportifs du village (salle omnisports, fronton de pelote basque, terrain de tennis). L'hébergement se fait en chambres de 2 à 5 lits, avec sanitaires à proximité. Les repas seront servis dans la grande salle de restauration. Les enfants auront à leur disposition une salle de jeux ainsi que différents espaces d'animation intérieur ou extérieur.



Mesures sanitaires renforcées et vigilance accrue du suivi sanitaire. Route : Depuis Pau prendre la direction d’Oloron Sainte Marie puis au choix D919 ou bien N134 et D918 jusqu’à Arette



Train : Gare de Pau à 49, gare d’Oloron Sainte Marie à 17km



Avion : Aéroport de Pau Pyrénées 63km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T14:00:00+02:00 – 2023-08-21T00:00:00+02:00

2023-08-26T00:00:00+02:00 – 2023-08-26T10:00:00+02:00

