Jud’Eau 8-11ans La Base Aventure d’ARETTE ARETTE Catégorie d’évènement: Arette

Jud’Eau 8-11ans La Base Aventure d’ARETTE, 7 août 2022, ARETTE. Jud’Eau 8-11ans 7 – 13 août La Base Aventure d’ARETTE

Sur inscription. Tarif à partir de 505,00 €

Tu es fan de judo et tu aimes la montagne ? Ce séjour est fait pour toi! La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE Nouvelle-Aquitaine Route : Depuis Pau prendre la direction d’Oloron Sainte Marie puis au choix D919 ou bien N134 et D918 jusqu’à Arette Train : Gare de Pau à 49, gare d’Oloron Sainte Marie à 17km Avion : Aéroport de Pau Pyrénées 63km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

La Base Aventure d’Arette est un établissement permanent localisé dans le village du même nom, au pied du Massif de la Pierre St Martin, dans les Pyrénées. Il se trouve à proximité de nombreux départs de randonnées pédestres et à proximité des équipements sportifs du village (salle omnisports, fronton de pelote basque, terrain de tennis). L’hébergement se fait en chambres de 2 à 5 lits, avec sanitaires à proximité. Les repas seront servis dans la grande salle de restauration. Les enfants auront à leur disposition une salle de jeux ainsi que différents espaces d’animation intérieur ou extérieur. Mesures sanitaires renforcées et vigilance accrue du suivi sanitaire. Tu es fan de judo et tu aimes la montagne ?

Viens rejoindre notre professeur de judo diplômé et régale toi dans notre vallée de Barétous ! Au programme de ta colo : 4 demi-journées pour découvrir cet art martial avec l’apprentissage de techniques d’immobilisation et de projection.

ateliers de jeux d’opposition, technique de self défense. Les judokas se familiariseront avec les valeurs du judo : politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de soi et amitié. Seront également au programme : 1 sortie à la piscine de Lannes en Barétous pour se détendre.

des balades et découverte de la nature sur les piémonts de la vallée de Barétous et ses richesse.

veillées et jeux entre copains

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T14:00:00+02:00

2022-08-13T10:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Arette Autres Lieu La Base Aventure d'ARETTE Adresse 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE Ville ARETTE Age minimum 8 Age maximum 15 lieuville La Base Aventure d'ARETTE ARETTE

La Base Aventure d'ARETTE ARETTE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette/

Jud’Eau 8-11ans La Base Aventure d’ARETTE 2022-08-07 was last modified: by Jud’Eau 8-11ans La Base Aventure d’ARETTE La Base Aventure d'ARETTE 7 août 2022 Arette La Base Aventure d'ARETTE ARETTE

ARETTE