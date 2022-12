Spele’Eau en Baretous La Base Aventure d’ARETTE ARETTE Catégorie d’évènement: Arette

Spele’Eau en Baretous La Base Aventure d’ARETTE, 24 juillet 2022, ARETTE. Spele’Eau en Baretous 24 – 30 juillet La Base Aventure d’ARETTE

Sur inscription. Tarif à partir de 510,00 €

Viens t’initier au monde souterrain et découvrir nos montagnes locales ! La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE Nouvelle-Aquitaine Route : Depuis Pau prendre la direction d’Oloron Sainte Marie puis au choix D919 ou bien N134 et D918 jusqu’à Arette Train : Gare de Pau à 49, gare d’Oloron Sainte Marie à 17km Avion : Aéroport de Pau Pyrénées 63km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

La Base Aventure d’Arette est un établissement permanent localisé dans le village du même nom, au pied du Massif de la Pierre St Martin, dans les Pyrénées. Il se trouve à proximité de nombreux départs de randonnées pédestres et à proximité des équipements sportifs du village (salle omnisports, fronton de pelote basque, terrain de tennis). L’hébergement se fait en chambres de 2 à 5 lits, avec sanitaires à proximité. Les repas seront servis dans la grande salle de restauration. Les enfants auront à leur disposition une salle de jeux ainsi que différents espaces d’animation intérieur ou extérieur. Mesures sanitaires renforcées et vigilance accrue du suivi sanitaire. Vos premiers pas d’explorateurs dans le gouffre mythique de la Pierre St Martin et randonnée souterraine salle de la Verna sur les traces des pionniers. Au programme : 1 séance de spéléologie découverte encadrée par un moniteur diplômé pour découvrir nos grottes et rivières souterraines

apprentissage des techniques de cordes

1 journée à la grotte de Verna en exploration sportive, accompagné d’un guide diplômé d’Etat de spéléologie

1 journée balade sur les piémonts pyrénéens pour découvrir nos montagnes et ses richesses

1 journée au parc aquatique pour se détendre entre copains et s’amuser dans les bouées !

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T14:00:00+02:00

2022-07-30T10:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Arette Autres Lieu La Base Aventure d'ARETTE Adresse 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE Ville ARETTE Age minimum 14 Age maximum 17 lieuville La Base Aventure d'ARETTE ARETTE

La Base Aventure d'ARETTE ARETTE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette/

Spele’Eau en Baretous La Base Aventure d’ARETTE 2022-07-24 was last modified: by Spele’Eau en Baretous La Base Aventure d’ARETTE La Base Aventure d'ARETTE 24 juillet 2022 Arette La Base Aventure d'ARETTE ARETTE

ARETTE