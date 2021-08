Là-bas – LES RIAS 2021 Clohars-Carnoët, 27 août 2021, Clohars-Carnoët.

Là-bas – LES RIAS 2021 2021-08-27 11:03:00 – 2021-08-27 11:43:00 Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice

Clohars-Carnoët Finistère

Compagnie Les sœurs Goudron

Chabeuil (26) – Déambulation théâtrale et chanté – 90 Min

(Création 2020) – jauge : 300 personnes

TOUT PUBLIC

Les spectacles des Sœurs Goudron se nourrissent des multiples sensibilités artistiques et des personnalités déjantées des six comédiennes/chanteuses qui composent la compagnie. Après nous avoir embarqués dans l’univers des Miss France aux Rias 2015, les Sœurs Goudron nous font découvrir, avec Là-bas, un nouveau monde où tout est bouleversé.

Un monde où nous sommes tous obligés de partir de chez nous sans savoir où aller… Tous ? Non ! Grâce à l’O.N.OU (Organisation des Nomades Oubliés), nous allons pouvoir choisir le nouveau lieu de vie qui nous convient le mieux, pour enfin retrouver paix et joie de vivre. Avec humour et légèreté, elles abordent des sujets pourtant brûlants : frontières, migrations, sécurité, classe sociale… et nous posent la question d’une épineuse actualité : quels sont les autres mondes possibles ?

Déconseillé aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite

