le vendredi 7 janvier 2022 à 20:30

**Théâtre** **Durée 2h** Moktar et France se connaissent depuis l’enfance, ils ont joué ensemble dans la rue, sur le sable des plages et puis, un jour ils sont tombés amoureux. France est une jeune Pied-Noir de 18 ans, passionnée, fougueuse, elle vit encore dans sa famille dans la banlieue d’Alger. Moktar adore France et aussi la peinture mais des valeurs essentielles le taraudent : la liberté, la dignité de son peuple et de son pays. Moktar veut devenir un Algérien à part entière. Jean-Paul, jeune banlieusard de 24 ans de la région parisienne, arrive en Algérie en 1956 comme « appelé ». Naïf, il ne sait rien de cette vilaine guerre. Il ne réalise pas qu’il va devoir se battre, endurer, peut-être torturer ou être torturé. Ce qui anime Jean-Paul, c’est le rock et sa guitare. Nouvelle création de Xavier Lemaire (Molière 2015 du Meilleur spectacle pour Les coquelicots des tranchées), cette histoire d’amour sous forme de saga familiale épique nous fait voyager des rives de la méditerranée au ministère de l’Intérieur en passant par une cave de la casbah, de la petite à la grande Histoire. [https://vimeo.com/394474894#at=0](https://vimeo.com/394474894#at=0) _Une pièce de : Pierre-Olivier Scotto, avec la complicité_ _de Xavier Lemaire_ _Mise en scène : Xavier Lemaire_ _Avec : Isabelle Andréani, Hugo Lebreton, Kamel Isker,_ _Noémie Bianco, Maud Froget, Chadia Amajod,_ _Teddy Melis, Franck Jouglas, Patrick Chayriguès,_ _Julien Urrutia, Laurent Lettelier, Xavier Kutalian_ _Décors : Caroline Mexme_ _Costumes : Virginie H_ _Lumières : Didier Brun_ _Musique : Katarina Fotinaki_ _Vidéo : Sébastien Sidaner_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 24 € Réduit : 19 € Abonné adulte : 20 € Abonné jeune : 16 €

La nouvelle création de Xavier Lemaire raconte une histoire d’amour sur fond de guerre d’Algérie, une fresque épique autour d’une saga familiale entre les deux rives de la Méditerranée. Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée

2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T22:30:00

