Poligny Jura Poligny Dimanche 3 avril à 18h Récital de piano organisé par l’association “Piano à Arbois” Aglaya Zinchenko & Anthony Lo Papa Brahms (1833 – 3 avril 1897)

“Là-bas dans la vallée” récital piano solo – piano et voix

