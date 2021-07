Paris Jardin des Arènes de Montmartre Paris Là-bas, chansons d’aller-retour Jardin des Arènes de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Là-bas, chansons d’aller-retour Jardin des Arènes de Montmartre, 4 août 2021-4 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 4 août 2021

de 20h30 à 21h35

payant

Création originale de NATHALIE JOLY sous le regard de SIMON ABKARIAN Deux sœurs, deux voix, un seul chant, ancré dans les petits trésors populaires des artistes déracinées. Cette création célèbre une lignée de femmes d’exception, téméraires et fières, solaires. Ce récit chanté est celui d’un exil, d’une traversée, d’un retour troublant sur la terre natale. Concerts -> Musiques du Monde Jardin des Arènes de Montmartre 25 rue chappe Paris 75018

12 : Abbesses (254m) 2 : Anvers (297m) 112

Contact :Marche la route 06 52 04 68 90 marchelaroute@gmail.com http://marchelaroute.free.fr/rdvbis.htm https://www.facebook.com/nathaliejolyofficiel https://twitter.com/nathaliejoly20652046890 marchelaroute@gmail.com Concerts -> Musiques du Monde Étudiants;Urbain;Solidaire;Insolite;Ados;Musique;En famille

Date complète :

2021-08-04T20:30:00+02:00_2021-08-04T21:35:00+02:00

marche la route

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin des Arènes de Montmartre Adresse 25 rue chappe Ville Paris lieuville Jardin des Arènes de Montmartre Paris