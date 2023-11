Marché de Noël LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste, 16 décembre 2023, La Barthe-de-Neste.

La Barthe-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Barthe de Neste pour le marché de Noël.

Sur place :

Atelier floral gratuit (sur inscription au 05 62 49 15 60), structures gonflables pour enfants , buvette et restauration sur place.

Et surtout la visite du Père Noël à 15 heures ..

La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie



See you at the salle des fêtes in La Barthe de Neste for the Christmas market.

On site:

Free floral workshop (registration on 05 62 49 15 60), inflatable structures for children, refreshments and food on site.

And, of course, a visit from Santa Claus at 3pm.

Nos vemos en la salle des fêtes de La Barthe de Neste para el mercado de Navidad.

In situ:

Taller floral gratuito (inscripción previa en el 05 62 49 15 60), estructuras hinchables para niños, refrescos y comida in situ.

Y, por supuesto, la visita de Papá Noel a las 15:00 h.

Treffpunkt für den Weihnachtsmarkt ist der Festsaal von La Barthe de Neste.

Vor Ort :

Kostenloser Blumenworkshop (nach Anmeldung unter 05 62 49 15 60), Hüpfburgen für Kinder , Imbiss und Getränke vor Ort.

Und vor allem der Besuch des Weihnachtsmanns um 15 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65