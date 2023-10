Le Yoga en Marche LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste, 24 octobre 2023, La Barthe-de-Neste.

La Barthe-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Respirer, ça marche ! …

Cette marche yogique est une technique qui combine la marche, la respiration et notre attention consciente.

Différentes étapes qui agissent sur notre niveau d’énergie, notre mental et notre connexion à soi / l’autre et bien sûr à la Nature environnante. On en ressort revitalisé et apaisé !

En fonction de la météo, séance reportée à un jeudi à 14h30..

LA BARTHE-DE-NESTE au Bois de la Plantade

La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie



Breathing works! …

This yogic walk is a technique that combines walking, breathing and conscious attention.

The different stages have an effect on our energy level, our mind and our connection to ourselves/others and, of course, to the natural world around us. The result is a revitalized and soothed you!

Weather permitting, session postponed to a Thursday at 2.30pm.

La respiración funciona! …

Esta caminata yóguica es una técnica que combina el caminar, la respiración y la atención consciente.

Hay diferentes etapas que actúan sobre nuestros niveles de energía, nuestra mente y nuestra conexión con nosotros mismos/los demás y, por supuesto, con el mundo natural que nos rodea. ¡Saldrás sintiéndote revitalizado y aliviado!

Dependiendo del tiempo, sesión aplazada a un jueves a las 14.30 h.

Atmen, das funktioniert! …

Dieser yogische Spaziergang ist eine Technik, die Gehen, Atmen und unsere bewusste Aufmerksamkeit miteinander verbindet.

Verschiedene Schritte wirken sich auf unser Energieniveau, unseren Geist und unsere Verbindung zu uns selbst / zu anderen und natürlich zur umgebenden Natur aus. Man kommt revitalisiert und beruhigt zurück!

Je nach Wetterlage wird die Sitzung auf einen Donnerstag um 14:30 Uhr verschoben.

