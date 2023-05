Concours de Pétanque LA BARTHE-DE-NESTE, 20 juin 2023, La Barthe-de-Neste.

La Barthe-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Concours libre en doublette ouvert à tous à partir de 20h30 au boulodrome du bois de la Barthe.

Inscription 8€ par équipe.

Lots en nature à gagner..

La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie



Doubles competition open to all from 8.30pm at the Bois de la Barthe boulodrome.

Registration 8? per team.

Prizes to be won.

Competición de dobles abierta a todos a partir de las 20.30 h en la bolera del Bois de la Barthe.

Inscripción 8? por equipo.

Premios en especie a ganar.

Freier Wettbewerb im Doppelpack für alle ab 20:30 Uhr im Boulodrome du Bois de la Barthe.

Einschreibung 8? pro Team.

Es gibt Sachpreise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65