Championnat Départemental de Beach Tennis des Hautes-Pyrénées LA BARTHE-DE-NESTE Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

LA BARTHE DE NESTE

Championnat Départemental de Beach Tennis des Hautes-Pyrénées LA BARTHE-DE-NESTE, 20 mai 2023, La Barthe-de-Neste. Championnat Départemental de Beach Tennis des Hautes-Pyrénées

Doubles hommes & Double femmes

Jeunes U14 & U18

3 Terrains (Report en cas de mauvais temps)

10€/ équipes sur TEN’UP

Phase régionale qualificative le 24.06.2023 à Palavas.

2023-05-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 . .

LA BARTHE-DE-NESTE TC Peupliers

La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie



Hautes-Pyrénées Departmental Beach Tennis Championship

Men’s doubles & Women’s doubles

Youth U14 & U18

3 courts (postponed in case of bad weather)

10?/teams on TEN’UP

Regional qualifying phase on 24.06.2023 in Palavas Campeonato departamental de Hautes-Pyrénées de tenis playa

Dobles masculino y femenino

Juveniles sub14 y sub18

3 pistas (aplazado en caso de mal tiempo)

10?/equipos en TEN’UP

Fase de clasificación regional el 24.06.2023 en Palavas Departementale Beach Tennis Meisterschaft der Hautes-Pyrénées

Herren-Doppel & Damen-Doppel

Jugendliche U14 & U18

3 Plätze (Verschiebung bei schlechtem Wetter)

10?/Teams auf TEN’UP

Regionale Qualifikationsphase am 24.06.2023 in Palavas Mise à jour le 2023-05-09 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

