Meuse Bar-le-Duc . 7 EUR L’Esport Show Tour débarque cet été pour une première date explosive !

Vous êtes prêts à vibrer, à vous amuser et à vivre des moments inoubliables ? L’Esport Show Tour est l’événement immanquable de la saison organisé par BSE ! Une expérience unique et immersive pour tous les passionnés de jeux vidéo et de compétitions en ligne.

L’Esport Show Tour est l’occasion rêvée pour tous les gamers de se réunir autour de leur passion commune ! Avec une salle de 3500m², le site de l’événement accueillera pas moins de 50 stands de partenaires, parmi lesquels, les acteurs majeurs de l’univers du gaming, de l’esport, du cosplay et des collections comme les figurines pop. Pour les plus compétitifs d’entre vous, ne manquez pas les 3 tournois sur les jeux suivants : Rocket League, Clash Royale et Brawl Stars pour tenter de remporter une part des 5000 euros de cash prize mis en jeu. Et pour ceux qui préfèrent se démarquer par leur créativité, un concours de Cosplay qui récompensera les plus beaux costumes sera au rendez-vous !

L’Esport Show Tour, c’est bien plus qu’un simple événement, c’est une véritable aventure qui vous permettra de vivre votre passion à 200% ! Venez et n’oubliez pas d’amener votre bonne humeur ! Adrénaline et rencontres incroyables seront au rendez-vous ! Informations supplémentaires : Les serveurs discord sur lesquels vous trouverez toutes les informations et conditions pour participer aux tournois seront prêts à vous accueillir dès la semaine prochaine !

La billetterie ouvrira ses portes dans les prochaines semaines !

Restez sur ce serveur pour suivre toutes les actualités liés à cet évènement ! N’hésitez surtout pas à partager les informations autour de vous afin de faire de cet évènement une réussite ! louis@bsesport.eu +33 7 82 12 88 25 https://www.bsesport.eu/esport-show-tour/ BSE

