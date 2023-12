DOULLY LA BARROISE Bar Le Duc, 16 février 2024, Bar Le Duc.

DOULLY« Hier j’arrête ! » co-écrit avec Blanche Gardin et Paco Perezavec la participation d’Eric MoninSpectacle interdit au moins de 16 ans.Présentatrice punk à « la voix de clochard » de Groland, mais aussi chroniqueuse sur France Inter dans l’émission de Charline Vanhoenacker “C’est encore nous”… Doully est passée maître du stand-up en racontant notamment avec une aisance et une drôlerie bluffantes son passé d’ex-junkie aux mille et une vies (go-go danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, créatrice de prêt-à-porter, prof de français en Espagne, etc, etc…), mais aussi sa sobriété…

Tarif : 27.00 – 37.20 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55