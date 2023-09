Visite du Centre de recyclage et de la Déchetterie de Rennes (La Barre Thomas) La Barre Thomas Rennes, 17 septembre 2023, Rennes.

Visite du Centre de recyclage et de la Déchetterie de Rennes (La Barre Thomas) Dimanche 17 septembre, 10h00 La Barre Thomas Gratuit, sur inscription

Profitez des journées du patrimoine pour venir découvrir le centre de recyclage et la déchetterie réservée aux artisans situés à Rennes.

Le site de la Barre Thomas est un exemple notable. À l’origine un centre de tri, il s’est transformé en un lieu de valorisation des matières et en une déchetterie destinée aux professionnels. Cette occasion permettra de présenter aux visiteurs la variété des matériaux qui sont recyclés et réutilisés dans la région de Rennes.

Au programme, une visite pédagogique et ludique vous permettra d’en apprendre davantage sur le recyclage et la valorisation de matières spécifiques telles que les biodéchets, le plâtre, le plastique, le polystyrène, et bien d’autres. Vous aurez aussi l’opportunité de découvrir la section dédiée au réemploi au sein de la déchetterie professionnelle. Une visite qui plaira aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

La visite sera gratuite et des membres de notre équipe seront présents sur place pour accompagner les visiteurs. Des explications et des affichages seront mis en place pour aider les participants à mieux appréhender l’histoire de la valorisation des déchets.

La Barre Thomas 16 Rue Léon Berthault, 35000, Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne

Sur le site de la Barre-Thomas, Veolia propose aux entreprises, des solutions de valorisation des déchets issus de l'activité économique.

Veolia accueille les professionnels (entreprises, artisans, commerçants) ayant souscrit un contrat, sur sa déchetterie pro labellisée Recycl’inn Pro.

Le site dispose d’un process unique en France pour trier les résines PP et PEHD en mélange et de la seule presse à polystyrène en Bretagne. Parking

