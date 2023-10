Concert à la Barrack La Barrack Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Concert à la Barrack La Barrack Valence, 11 novembre 2023, Valence. Valence,Drôme Batbait (Pop Garage),Pistache Bitume (Rock Béton ) avec DJ Jasso Moiré.

2023-11-11 21:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

La Barrack Place Latour Maubourg

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-10-24 par Valence Romans Tourisme

