Le sport comme tremplin à l’insertion sociale Samedi 25 novembre, 15h00 La Barraca zem Gratuit

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

De jeunes migrants non accompagnés sont allés à la rencontre d’écoliers lillois pour partager leur passion pour le sport. Entre foot, capoeira et danse, les histoires s’entremêlent et se construisent.

Nous vous proposons d’aller à leur rencontre et de découvrir leur univers.

Au programme : musique live, restitution d’ateliers sportifs, jeu de l’oie grandeur nature, exposition du concours de dessins entre l’école malienne Nid d’Espoir et l’école Lavoisier à Lille, le tout autour d’un goûter convivial.

Ce projet agit sur l’insertion sociale des jeunes migrants, le vivre ensemble et le sport comme élément fédérateur. Venez vivre cette expérience avec eux !

Programme:

– 15h : Accueil des publics en musique et proclamation des résultats du concours de dessin et d’oeuvres (dessins français et maliens réunis dans le même concours)

– 15h30 à 16h30 : Jeu de l’oie sportif à destination des familles proposé par l’association Avec et pour le Mali (APM)

– 16h30 – 17h15 : Restitution des ateliers de capoeira par les jeunes migrants et les élèves de l’école Lavoisier.

– 17h15-18h : Goûter convivial et musical.

Organisé par Brasil afro funk, Avec et pour le Mali, l’Ecole Lavoisier Lille, la Maison de quartier de Wazemmes, le Centre de la Réconciliation, Utopia 56 et La Cimade.

[Métro] Gambetta / [V’Lille] Gambetta Utrecht

La Barraca zem 38 rue d’Anvers, Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « projets.baf@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 6 95 35 92 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

