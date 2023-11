Ah! Ces voisins! La Barraca zem Lille, 16 novembre 2023, Lille.

Ah! Ces voisins! 16 – 19 novembre La Barraca zem Billetterie en ligne ou sur place (pas de CB, liquide/chèques)

Dans cette comedie de boulevard, l’auteur s’amuse de situations vieilles comme le monde : les rapports entre voisinage.

Un simple conflit, couplé à son lot de ragots et de mauvaise foi, finit inévitablement par mêler tous les personnages.

Alors que chacun tire la couverture à soi et se sert des uns et des autres, le spectateur apprend petit à petit tous les petits secrets de ce microcosme urbain.

Durée : 1h30

Comédie de Éric Léonard , mise en scène de Charles Michel

Comédiens: Constance Harriet, Aymeric Castaing, Sabine Gonzalez, Joël Durozier, Olivier Bureau, Armelle Dufau et Clara Blanloeil

La Barraca zem 38 rue d’Anvers, Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/330431/evt.htm »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mirail-production.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0779469427 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T15:30:00+01:00

Mirail Production