Journées portes ouvertes de la Barraca Zem 18 – 21 septembre La Barraca Zem Pré-inscription obligatoire

Rendez-vous dès le 18 septembre pour découvrir les ateliers proposés par La Barraca Zem à l’occasion de la semaine portes ouvertes :

Lundi 18 septembre

Atelier théâtre enfants (8-10 ans) – 17h-18h

Atelier théâtre enfants (11-14 ans) – 18h-19h

Musique Brésilienne (débutant/intermédiaire) 19h-21h30

Mardi 19 septembre

Atelier théâtre enfants (6-8 ans) – 17h-18h

Atelier théâtre enfants (9-11 ans) – 18h-19h

Théâtre – Adulte création (inter/avancé) – 20h-22h

Fitness -Samba fit 18h30-19h30 (6 rue Viala)

Danse – Samba & danses populaires (deb./inter) 19h30-20h30 (6 rue Viala)

Mercredi 20 septembre

Danse du monde (3-6 ans) 14h-14h50

Capoeira, cirque & expression corporelle (dès 5 ans) 15h-16h

Eveil musical (3-5 ans) 16h-16h50

Eveil musical (2-4 ans) 17h-17h50

Atelier théâtre enfants (8-12 ans) 18h-19h

Théâtre – Adulte découverte (débutant) 20h-22h

Langues – Portugais du Brésil (débutant) 18h30-19h45 (école Lavoisier, 75 rue des stations)

Langues – Portugais du Brésil (inter/avancé) 19h45-21h (école Lavoisier, 75 rue des stations)

Jeudi 21 septembre

Danse – Danses traditionnelles d’Afrique (débutant) 18h30-20h (6 rue Viala)

Musique Brésilienne (avancé) 20h-22h

Danse – Danses traditionnelles d’Afrique (intermédiaire) 20h-21h30 (6 rue Viala)

La Barraca Zem 38 rue d'Anvers Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.barracazem.fr/ 09 51 70 09 14 barracazem@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T17:00:00+02:00 – 2023-09-18T21:30:00+02:00

2023-09-21T17:00:00+02:00 – 2023-09-21T21:30:00+02:00