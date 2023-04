Impro Club La Barraca zem Lille Catégories d’évènement: Lille

Impro Club La Barraca zem, 29 avril 2023, Lille. Impro Club Samedi 29 avril, 20h00 La Barraca zem Vos thèmes, une terrible roue de contraintes, ils se surpasseront pour vous proposer la plus belle des improvisations. L’instant est important, mais la rencontre est primordiale.

6 comédiens improvisateurs, répartis en deux équipes, cherchent à faire briller l’instant en vous racontant les plus belles histoires. A l’aide du musicien improvisateur, ils cherchent à se laisser guider par l’imprévu. Une soirée au club se joue en trois actes, jusqu’à désigner le membre du mois. Que ce soit drôle, touchant, poétique, absurde, onirique ou déjanté : ce qui se passe au club ne sera plus joué.

Ce qui nous rappelle la règle numéro 7 du club : « Profitez-en autant que les comédiens Ça se passe Samedi 29 avril prochain à la Barraca Zem de Lille à 20 heures : 38 Rue d'Anvers, 59000 Lille

