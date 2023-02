Lila Impro Club La Barraca zem Lille Catégories d’Évènement: Lille

Lila Impro Club La Barraca zem, 11 février 2023, Lille. Lila Impro Club Samedi 11 février, 20h00 La Barraca zem Le club est de retour ! Prenez votre carte de membre du club dès aujourd’hui pour venir admirer nos prestigieux membres comédiens.nes ! La Barraca zem 38 rue d’Anvers, Lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.la-lila.org »}] Vos thèmes, une terrible roue de contraintes, ils se surpasseront pour vous proposer les plus belles improvisations. Que ce soit drôle, touchant, poétique, absurde, onirique ou déjanté : ce qui se passe au club ne sera plus joué.

C’est samedi 11 février prochain à la Barraca Zem, réservations sur www.la-lila.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:00:00+01:00

2023-02-11T22:00:00+01:00

