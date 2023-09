Journée intergénérationnelle – Portes ouvertes La Barque Naintré, 23 septembre 2023, Naintré.

Journée festive

Portes ouvertes de LA BARQUE avec présentation des réalisations et une initiation pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec la couture, la broderie, les perles, l’art créatif, l’art floral, le bien être (ongles, mains, ..)

Jeux dans le jardin pour petits et grands. Détente et distraction assurées –

Vide armoires de vêtements toute la journée dans une ambiance musicale.

Pour ceux qui le souhaitent pique-nique tiré du sac à partir de midi.

La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 90 07 87 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T09:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

vide armoires vêtements – jeux extérieurs et intérieurs –