Octobre rose La Barque Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Vienne

Octobre rose La Barque, 14 octobre 2022, Naintré. Octobre rose 14 – 16 octobre La Barque avec la Barque et le Club Soroptimist La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine Plusieurs animations sont proposées : Vendredi 14 octobre : repas rose à la Barque avec la présence de Sophie Babin du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC). Samedi 15 octobre à 9h30 office du tourisme de Châtellerault : marche rose dans le centre ville de Châtellerault organisée par le Club de Soroptimist. Dimanche 16 octobre : de 9h à 13h : Animation sur le Marché de Naintré place Jean Jaurès avec un stand de sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein avec distribution de quizz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T12:00:00+02:00

2022-10-16T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Naintré, Vienne Autres Lieu La Barque Adresse 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Ville Naintré lieuville La Barque Naintré Departement Vienne

La Barque Naintré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naintre/

Octobre rose La Barque 2022-10-14 was last modified: by Octobre rose La Barque La Barque 14 octobre 2022 La Barque Naintré Naintré

Naintré Vienne