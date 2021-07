Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Calvados, Douvres-la-Délivrande La Baronnie Gourmande à Douvres: visite et dégustation autour de l’histoire de la vache et du fromage. Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

Douvres-la-Délivrande

La Baronnie Gourmande à Douvres: visite et dégustation autour de l’histoire de la vache et du fromage. Douvres-la-Délivrande, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Douvres-la-Délivrande. La Baronnie Gourmande à Douvres: visite et dégustation autour de l’histoire de la vache et du fromage. 2021-07-23 10:30:00 – 2021-07-23 12:00:00

Douvres-la-Délivrande Calvados Venez découvrir, dans le magnifique cadre d’un logis seigneurial, l’histoire des vaches et des laitages. Corine Vervaeke, guide conférencière, en costume du XIXème siècle, vous racontera l’origine de la production laitière et des fromages normands. Vous pourrez éveiller vos sens au cour d’une dégustation de fromages accompagnés de boissons locales. Venez découvrir, dans le magnifique cadre d’un logis seigneurial, l’histoire des vaches et des laitages. Corine Vervaeke, guide conférencière, en costume du XIXème siècle, vous racontera l’origine de la production laitière et des fromages normands…. visitescoeurhistoire@laposte.net +33 2 31 97 33 25 https://visitesaucoeurdelhistoire.fr/ Venez découvrir, dans le magnifique cadre d’un logis seigneurial, l’histoire des vaches et des laitages. Corine Vervaeke, guide conférencière, en costume du XIXème siècle, vous racontera l’origine de la production laitière et des fromages normands. Vous pourrez éveiller vos sens au cour d’une dégustation de fromages accompagnés de boissons locales. Corine Vervaeke dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Douvres-la-Délivrande Étiquettes évènement : Autres Lieu Douvres-la-Délivrande Adresse Ville Douvres-la-Délivrande lieuville 49.29074#-0.38744