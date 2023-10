Matinée découverte du Zen La Barde La Coquille, 15 octobre 2023, La Coquille.

La Coquille,Dordogne

Thé d’accueil

Présentation du zen

Initiation à la méditation zen

Questions réponses.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 12:30:00. .

La Barde Monastère Zen Kanshoji

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Welcome tea

Presentation of Zen

Introduction to Zen meditation

Questions and answers

Té de bienvenida

Introducción al Zen

Introducción a la meditación Zen

Preguntas y respuestas

Tee zur Begrüßung

Vorstellung von Zen

Einführung in die Zen-Meditation

Fragen und Antworten

Mise à jour le 2023-10-02 par Isle-Auvézère