le mercredi 22 décembre à Maison de quartier Rangueil

Cirque —— **Dès 5 ans** **Cie l’Envers du Monde** Solo de clown, bulles de savon et danse aquatique imaginaire. L’eau ça mouille ! Comment aborder la propreté lorsqu’on est un clown et qu’on entre dans une salle de bain ? Ce n’est pas en choisissant le chemin le plus facile, que la Barboteuse va se laver. Elle doit prendre confiance en elle et oser plonger dans l’eau de sa baignoire. **De et avec** Julie Martin

Tarif D

Culture Maison de quartier Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T11:59:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T16:30:00

