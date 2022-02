La Barboteuse Brique Rouge, 26 avril 2022, Toulouse.

La Barboteuse

du mardi 26 avril au mercredi 27 avril à Brique Rouge

Clown et bulles de savon ———————— **Cie l’Envers du Monde** **Dans le cadre des journées [_L’art en éveil_](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/44742/L’Art%20en%20éveil?_k=spfpb6)** Comment aborder la propreté lorsqu’on est clown et qu’on entre dans une salle de bain ? La Barboteuse doit prendre confiance en elle, pour oser plonger dans l’eau de sa baignoire afin de se laver. La salle de bain se transphorme, entre air, eau, mousse et bulles de savon, la toilette devient alors une aventure aquatique et imaginaire, qui embarque le public sous un tourbillon de bulles. **Clown barboteuse** Julie Martin / **Mise en scène, écriture** Laetitia Sioen En lien avec le spectacle ————————- **Ateliers bulles** proposés par l’artiste le mercredi à 16h15 Espaces « les petits créatifs » et « mes premières lectures » : en continu le mardi 26 avril de 15h à 19h et le mercredi 27 avril de 8h30 à 19h. Proposé par la Médiathèque Empalot et le Centre social d’Empalot

