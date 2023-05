LA BARBOTEUF – Quartier Libre invite Loryn 140 Quai de Jemmapes, Paris 75010 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 19 mai 2023

de 18h00 à 00h00

Tout public. gratuit

La Barboteuf est de retour… Usé d’écumer les plats canaux aux frêles canots, l’illustre Barboteur rêve à nouveau de houle et de chaos. Un brutal vent survient du Sud et le fait dériver, Vers des eaux déchaînées… …Par de mystérieuses basses Condamné au mouillage, le navire se fracasse. Libéré de l’ennui, l’équipage d’heureux naufragés Découvre un paradis, festif, et follement coloré. Galvanisés par l’apéritif, et par la terre qui vibre, Les veinards décrètent alors le « Quartier Libre » Et s’écrient à l’unisson, forts de cette noucelle édition, “Le Barboteur n’est plus, vive la Barboteuf” PROGRAMME LIBRE Pour ce Quartier Libre inespéré, les naufragés du Canal pourront barboter au rythme des dernières pépites auditives de la talentueuse dj/productrice Loryn. Les corsaires du collectif Quartier Libre se chargeront alors de foutre la pagaille pour clore cette odyssée homérique LINE UP : Loryn Garbapapa Ciao Paulo Gaston La Trace Jasmin Korben Gaet-Apens Goutt’Chacha Couine B Maelvs 140 Quai de Jemmapes, Paris 75010 140 Quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://www.facebook.com/events/244774908024177 https://www.facebook.com/events/244774908024177

