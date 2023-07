200ème anniversaire La Barbeyère 1823-2023 La Barbeyère Crest, 16 septembre 2023, Crest.

200ème anniversaire La Barbeyère 1823-2023 16 et 17 septembre

200ème anniversaire (1823-2023) de l’acquisition du domaine de la Barbeyère par le pasteur Louis-François ARNAUD (1790-1864) toujours propriété des descendants de son fils l’historien du protestantisme et pasteur renommé François-Eugène ARNAUD (1826-1905).

Dans les années 30, une partie de la propriété fut cédée à l’architecte des batiments civils et palais nationaux Edouard ARNAUD (1864-1943), neveu des précédents, qui fut précurseur en France des constructions en béton armé.

Ancienne bastide du XVIIIème construite sur une ancienne propriété des BARBEYER, consuls de Crest au XVIème siècle, dénommée la « Campagne de la Barbeyère ». Elle fut rénovée en 1823 par la famille ARNAUD, avec création des lavoirs, bassins et du parc.

Le jardin d’hiver accueille le jeune peintre cubain Miguel MACHADO SUAREZ et le parc des installations des artistes PIERECQ, FULACHIER et PAVIN.

La Barbeyère 24 chemin des acacias 26400 Crest Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Maison de maître, dite la Barbeyère bâtie au XVIe siècle, agrandie au XVIIIe siècle et embellie (parc fontaines lavoir et état général en 1824). La propriété d’origine comportait plusieurs maisons (montée de la Barbeyère), dont une magnanerie et était entourée de vignobles et prairies. De tradition non confirmée, on disait qu’à l’origine (avant le 16e siècle) la maison aurait été un prieuré de campagne.

Demeure de campagne au XVIe siècle d’une ancienne famille bourgeoise de consuls de la ville de Crest, les BARBEYER, elle entra dans la famille BOREL qui donna deux maires de Crest puis en 1824 fut acquise par le Pasteur Louis-François ARNAUD (1790-1864), président du consistoire de Crest et bâtisseur des temples de la Drôme sous Louis-Philippe, puis résidence de son fils l’historien et pasteur François-Eugène ARNAUD (1826-1905), qui dirigea les travaux de restauration de la Tour de Crest entre 1885 et 1888.

Des artistes contemporains locaux de Land Art ou d’art singulier (Michel Pavin, Pierreq, Jonathan Luce, Jean-François Fulachier) proposeront des installations dans le parc. parking en ville. Accès pietons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

