LA BARBEROULE RANDONNÉE VTT Gruissan, dimanche 3 mars 2024.

Randonnée VTT nature de 30 et 40km organisée par la section VTT de la MJC, parcours sportifs confirmés, D+ 700m et 900m, ravitaillement sur le parcours.

En grosse partie dans un espace naturel protégé, les parcours évoluent dans des paysages magnifiques, sur des chemins forestiers surplombant la méditerranée. Les parcours sont assez toniques et solliciteront les poumpils (mollets) des courageux randonneurs. Au milieu du parcours, André Tavallo, exploitant du domaine « les Inférets » et vététiste vous accueillera autour d’une saucisse grillée et d’un ravitaillement généreux.

Un écocup personnalisé sera offert à tous les participants, nécessaire pour pouvoir se ravitailler et surtout éviter de polluer le fantastique environnement qui vous sera proposé.

Inscriptions et paiement uniquement en ligne sur https://www.sport-up.fr/www/calendrier/detail-28616-LA-BARBEROULE.htm

Nombre limité de participants

Début : 2024-03-03 07:30:00

fin : 2024-03-03

Avenue de la Douane

Gruissan 11430 Aude Occitanie

