L’incroyable histoire vraie du chat Pito – Conte musical pour enfant La Barben, 30 septembre 2023, La Barben.

La Barben,Bouches-du-Rhône

« Un spectacle drôle, émouvant et intelligent ! » Cette incroyable histoire (vraie !) parle de Pito, un petit chat qui souhaite devenir musicien. Conte musical de et par Pierre Lacube..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« A funny, moving and intelligent show! » This incredible (true!) story is about Pito, a little cat who wants to become a musician. Musical tale by and about Pierre Lacube.

« ¡Un espectáculo divertido, conmovedor e inteligente! Esta increíble historia (¡verdadera!) trata de Pito, un pequeño gato que quiere convertirse en músico. Cuento musical de y sobre Pierre Lacube.

« Eine lustige, rührende und intelligente Show! » Diese unglaubliche (wahre!) Geschichte handelt von Pito, einer kleinen Katze, die Musiker werden möchte. Musikalisches Märchen von und mit Pierre Lacube.

