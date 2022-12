La Saint Sylvestre à La Barbade La Barbade La baule Catégories d’évènement: La baule

La Saint Sylvestre à La Barbade La Barbade, 31 décembre 2022, La baule. La Saint Sylvestre à La Barbade 31 décembre 2022 et 1 janvier 2023 La Barbade Le restaurant La Barbade vous propose sa soirée de la Saint-Sylvestre pour un passage en 2023 festif ! Dîner suivi de la soirée animée par « Le BonRod » jusqu’au bout de la nuit !!! 110€/par per… La Barbade Face au 31 boulevard René Dubois 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/la-barbade-la-baule-menu-2458293.jpg »}] Le restaurant La Barbade vous propose sa soirée de la Saint-Sylvestre pour un passage en 2023 festif !

Dîner suivi de la soirée animée par « Le BonRod » jusqu’au bout de la nuit !!!

110€/par personne hors boissons

Réservations au 02.40.42.01.01

Un acompte de 50€ par personne sera demandé à la réservation la barbade-la-baule – menu

2022-12-31T09:00:00+01:00

2023-01-01T19:00:00+01:00

