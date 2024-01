Immersion chorégraphique en école maternelle La Barbacane Beynes, lundi 29 janvier 2024.

Immersion chorégraphique en école maternelle Sauf le dimanche – Marie Doiret et Emilie Buestel 29 janvier – 1 février La Barbacane

Pendant 3 jours des danseurs*ses et des artistes investissent l’école. Du matin à l’arrivée des enfants jusqu’à la fermeture de l’école, ils sont présents et agissent : ils s’échauffent dans la cour pendant que les enfants arrivent, ils passent dans les classes, parfois par surprise, parfois sur rendez-vous, en dansant, en dessinant, en observant, en échangeant.

Cette forme permet de se situer sur un fil précieux qui est à la fois proche de la création in situ et de l’action culturelle. Les élèves sont tour à tour spectateurs ou acteurs, ils vont et viennent de l’observation plus ou moins distante, à la pratique.

Ce qui nous tient particulièrement à cœur c’est que cette forme très ouverte rend possible à chaque enfant comme à chaque enseignant de se laisser mener par la danse à son rythme, avec sa sensibilité. Et de poursuivre les jeux de danse après notre départ durant toute l’année.

