Sur un nuage – Sieste musicale avec Bach

La musique de Bach a la force d’élever nos âmes aussi bien que de remuer nos entrailles. La verticalité, croisant l’horizontalité recentrent aussi bien qu’elles éveillent. Une préparation corporelle pour dénouer et détendre les corps puis on s’installe confortablement au sol, sur un dispositif molletonné, pour un moment de relaxation avec la musique de Bach susurrée à l’oreille des petits et de leurs parents, comme sur un nuage…

Un accordéon et un chanteur viennent susurrer Bach au creux de l’oreille. Objet singulier et intime, ce spectacle est un moment de grande proximité entre le public et les interprètes.

Distribution

Conception et mise en scène Alexandra Lacroix

Collaboration à la scénographie Fanny Laplane

Lumières Flore Marvaud

Avec

François Rougier, ténor

Vincent Gailly, accordéon

La Barbacane Place du 8 mai 1945 78650 Beynes

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:35:00+01:00

