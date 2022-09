Palpite La Barbacane, 4 octobre 2022, Beynes.

Palpite Mardi 4 octobre, 14h00 La Barbacane

Compagnie La Balbutie, Juliette Plihon

La Barbacane Place du 8 mai 1945, 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France

Palpite met en scène la fabrique de la mémoire, ses constructions, ses trous, ses strates. Deux personnages tombent dans un trou de mémoire, celui de Madeleine T, dont elles tentent de reconstituer les éboulis, les strates et les accidents. Car Madeleine T. refuse obstinément de quitter son quartier d’enfance, sa mémoire vacillante est habitée de pelleteuses qui creusent et superposent ses souvenirs. Toutes à leur exploration, les deux interprètes rencontrent, incarnent et en-chantent une galerie de personnages, recomposant peu à peu une vie qui fait corps avec ses murs. Mémoire et architecture dialoguent ainsi en un joyeux théâtre de voix et d’objets, d’ombres et d’apparitions, où palpite le coeur des habitants de passage.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T14:00:00+02:00

2022-10-04T15:00:00+02:00

Marleen Rocher