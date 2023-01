A la découverte du Hibou grand-duc La barasse (marseille) Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

A la découverte du Hibou grand-duc La barasse (marseille), 4 mars 2023, Marseille. A la découverte du Hibou grand-duc Samedi 4 mars, 17h30 La barasse (marseille)

sur inscriptions, maximum de 12 participants.

Partez à la recherche du Hibou grand-duc d’Europe à la tombée de la nuit La barasse (marseille) chemin du vallon de la barasse 11e Arrondissement Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur En compagnie d’un ornithologue du groupe local LPO Marseille, allez à la découverte du Hibou grand-duc d’Europe.

Cette sortie sur le terrain en fin de journée et aux portes du parc des Calanques vous fera découvrir le territoire de cette espèce avec de grandes chances de le contacter.

Petite marche de 30mn, prévoir lampes pour le retour et chaussures de randonnée.

2023-03-04T17:30:00+01:00

2023-03-04T20:00:00+01:00 François Raffaelli

