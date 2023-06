UN ÉTÉ À LA FERME – VISITE DE FERME La Baraque de Chaffard Saint-Pierre-le-Vieux, 29 juin 2023, Saint-Pierre-le-Vieux.

Saint-Pierre-le-Vieux,Lozère

Venez retrouver Bastien Nemeth, éleveur de vaches allaitantes Aubrac pour visiter son exploitation dans le cadre d’un été à la ferme.

Mardi 18 juillet 2023, Bastien vous accueille chez lui sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux pour une visite guidé….

La Baraque de Chaffard

Saint-Pierre-le-Vieux 48200 Lozère Occitanie



Join Bastien Nemeth, a breeder of Aubrac suckler cows, on a tour of his farm as part of his Summer on the Farm program.

On Tuesday, July 18, 2023, Bastien welcomes you to his home in Saint-Pierre-le-Vieux for a guided tour of his…

Acompañe a Bastien Nemeth, criador de vacas nodrizas Aubrac, en una visita guiada por su granja en el marco de su programa de verano en la granja.

El martes 18 de julio de 2023, Bastien le recibirá en su casa de Saint-Pierre-le-Vieux para una visita guiada a su…

Treffen Sie Bastien Nemeth, Züchter von Aubrac-Mutterkühen, um seinen Betrieb im Rahmen von « Ein Sommer auf dem Bauernhof » zu besichtigen.

Am Dienstag, den 18. Juli 2023, empfängt Sie Bastien auf seinem Hof in der Gemeinde Saint-Pierre-le-Vieux zu einer geführten Besichtigung…

