Lankum + Île de Garde La Barakason Rezé, 23 février 2024, Rezé.

Lankum + Île de Garde Vendredi 23 février 2024, 20h00 La Barakason De 8€ à 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:00:00+01:00 – 2024-02-23T22:30:00+01:00

Au fil des ans, le quatuor Lankum s’est peu à peu imposé comme l’un des grands noms du folk moderne, nouvelle preuve éclatante que les jeunes générations sont encore en prise avec leurs racines musicales. Il faut dire que Ian et Daragh Lynch, à l’origine du groupe, sont dublinois et trouvent dans le patrimoine irlandais un terreau particulièrement fertile. Avant de s’y plonger totalement, les deux frères ont publié deux albums sous le nom de Lynched, au début des années 2010, dans le registre d’un folk rock psychédélique et expérimental, une musique ébouriffée et brute dont on trouve encore les traces aujourd’hui chez Lankum. C’est flagrant à l’écoute de leur troisième album, le sublime False Lankum publié début 2023, où compositions originales et chansons traditionnelles sont portées par un même mouvement puissant. Violon, cornemuse, concertina, accordéon, guitare et voix se fondent en des sonorités denses et abrasives, entre fidélité aux racines du folk irlandais et dérives hallucinées imprégnées d’ambient ou de noise. Un tourbillon intense sur disque, que le groupe transforme en puissante tornade sur scène.

+ 1re partie : Île de Garde

+ Concert en audiodescription en partenariat avec Pick Up Production

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Musique concert