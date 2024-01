Sirens of Lesbos + Supermoon La Barakason Rezé, 15 février 2024, Rezé.

Sirens of Lesbos + Supermoon Jeudi 15 février 2024, 20h00 La Barakason De 8€ à 17€

Début : 2024-02-15T20:00:00+01:00 – 2024-02-15T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T20:00:00+01:00 – 2024-02-15T22:30:00+01:00

Soit cinq Suisses issus de la scène bernoise ayant réalisé l’un des plus spectaculaires hold-up pop de ces dernières années, avec pour seule arme un sens consommé de la mélodie et de la production. En un défi tenant presque de la blague (composer un tube pour enflammer les dancefloors à Ibiza), le quintet publie en 2018 Long Days, Hot Nights, tube instantané dont les claviers imparables et la voix soul se propagent bientôt sur les radios et les plateformes (si vous aimez les chiffres, prévoyez de compter les écoutes en dizaines de millions). Sirens of Lesbos aurait pu surfer sur cette vague mais a préféré peaufiner un premier album où funk, pop rétrofuturiste, dub, disco et rock envapé s’enlacent tendrement. Paru entre deux confinements à l’automne 2020, SOL est une fenêtre ouverte sur un soleil rassérénant. Après un temps d’absence, les Suisses remettent le couvert en 2023 avec Peace, nouvel album annoncé par deux douceurs pop, toujours portées par les chanteuses Jasmina et Nabyla Serag : Easy, ambiancée façon seventies, et Sweet Harmony, relecture du tube signé The Beloved en 1992. Tout un programme.

+ 1re partie : Supermoon

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Simon Habegger