Nina Garcia – De haut en bas, de bas en haut et latéralement Mardi 13 février 2024, 20h00 La Barakason

Dans son travail de recherche autour de la guitare électrique, à mi-chemin entre musique improvisée et noise, Nina Garcia joue volontiers avec le chaos, pour en faire émerger des sons inédits. Avec De haut en bas, de bas en haut et latéralement, c’est le chaos qui va jouer avec les trois artistes sur scène, sous la forme de sculptures confiées à Jennifer Caubet, dessinant un espace de jeu instable. Elles auront une incidence sur la capacité des performeurs et performeuses à produire un son et sur le son lui-même. Elles les forceront à trouver d’autres gestes, d’autres modalités de jeu, via la fuite, la résistance, le repositionnement. Aux côtés de la guitariste, deux artistes à l’engagement physique total : le batteur Romain Simon (qui joue debout) et la performeuse Anna Gaïotti (claquettes, danse). Comment leur musique à haute intensité, bruitiste et percussive, sera affectée par les sculptures ? Comment les corps et les sons se contorsionnent-ils pour vibrer, toujours ? C’est un jeu chorégraphique qui se déroule ici, mais aussi une conversation à trois, sans mot.

