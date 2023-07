Alice Dourlen – Hablame cosita La Barakason Rezé, 13 décembre 2023, Rezé.

Alice Dourlen – Hablame cosita Mercredi 13 décembre, 17h00 La Barakason Tarifs : de 4€ à 10€

Depuis une douzaine d’années, la musicienne et plasticienne Alice Dourlen déploie son imaginaire onirique au fil des albums qu’elle publie sous le nom de Chicaloyoh, habités par les bruits de la rue et les sonorités synthétiques. Mais Alice Dourlen est aussi une collectionneuse compulsive et a accumulé toutes sortes d’objets pour leurs qualités poétiques, enfantines, esthétiques. C’est ce petit peuple qu’elle convie aujourd’hui sur scène pour Hablame cosita, récital poétique où images et sons ont quelque chose à raconter aux enfants. Armoire de poupée et vêtements, valise, téléphone, cadres suspendus, livres, lampe ou vaisselle donneront de la voix dans cette chorale dadaïste, les uns en grinçant, les autres en chantant, en écho à des samples préparés. La musicienne s’empare ainsi de ce bric-à-brac comme s’il s’agissait de marionnettes douées de vie et de musique, pour une partition expérimentale où la texture, les répétitions et la fantaisie l’emportent sur le sens et la logique. En cheffe de cet orchestre domestique, Alice Dourlen actionne les objets, tire les ficelles de quelque dispositif alambiqué, mais aussi chante et joue.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/hablame-cosita-alice-dourlen-spectacle-la-barakason-reze-13-decembre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9697935.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

2023-12-13T17:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

