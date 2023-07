Meral Polat Trio + Scúru Fitchádu + Gaouta La Barakason Rezé, 30 novembre 2023, Rezé.

Meral Polat Trio + Scúru Fitchádu + Gaouta Jeudi 30 novembre, 20h00 La Barakason Tarifs : de 8€ à 17€

MERAL POLAT TRIO – Emmené par la percussionniste et chanteuse turco-néerlandaise Meral Polat, le trio arpente les montagnes anatoliennes et y glane des airs traditionnels mais aussi l’inspiration pour des compositions originales, entre douceur du folk et âpreté du blues. Une voix puissante et une instrumentation au cordeau qui font merveille sur Ez Kî Me, premier album de Meral Polat Trio paru en décembre 2022.

SCURU FITCHADU – Attention, fortes secousses en perspective avec Scúru Fitchádu, le projet du poète et musicien portugais Marcus Veigas, qui mélange musique capverdienne, punk et techno en une puissante fusion. Paru début 2023, son deuxième album est inspiré par les mouvements révolutionnaires africains et déploie son énergie sur une dizaine de titres très impressionnants.

GAOUTA – Après un parcours de batteuse en France et Belgique, Gaouta se lance en solo – depuis Casablanca où elle vit – avec une new wave électro tonique et rafraîchissante. Rythmiques imparables et synthétiseurs mélancoliques tissent des chansons à la fois urbaines et rêveuses, interprétées en darija, l’arabe dialectique marocain. À découvrir sur scène, où Gaouta devrait tenir les promesses de Ta-Ma-Ra, premier single paru au printemps 2023.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/meral-polat-trio-scuru-fitchadu-concert-la-barakason-reze-30-novembre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9704115.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:30:00+01:00

