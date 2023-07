(CLUB360) Muon S + Autoreverse La Barakason Rezé, 16 novembre 2023, Rezé.

(CLUB360) Muon S + Autoreverse Jeudi 16 novembre, 20h00 La Barakason Gratuit, réservation à J-2

ANNA GAÏOTTI ET JEAN BENDER — Muon S

Avec Muon S, Jean Bender et Anna Gaïotti (artiste associée à la Soufflerie) engagent un dialogue musical physique et bruitiste entre corps et instruments. Avec son dispositif, le duo organise la confusion entre ce qui est vu et entendu : Anna Gaïotti danse chaussée de claquettes amplifiées par micro dynamiques, dont les sons et signaux sont traités via un synthétiseur modulaire pour être rejoués par Jean Bender. Elle tape, percute, gratte, frotte, glisse et utilise toutes les surfaces des fers et du cuir de la chaussure. Il met en relief textures, rythmiques et sons concrets jusqu’à les faire exploser.

NINA GARCIA ET ARNAUD RIVIÈRE — Autoreverse

La tête (de lecture) dans un sens et puis dans l’autre : rien ne vaut la musique bruitiste pour remettre ses idées (et ses tympans) en place. C’est le postulat de la guitariste Nina Garcia et l’électroacousticien Arnaud Rivière avec leur projet Autoreverse, qui organise la rencontre entre l’énergie rageuse de Sonic Youth et l’avant-garde bruitiste. Au menu : ferrailles amplifiées, feedbacks, hasards provoqués, mélodies fugaces et esquisses rythmiques, extirpés des cordes d’une guitare et d’une table de mixage préparée, au milieu d’un tas de haut-parleurs.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/muon-s-autoreverse-concert-la-barakason-reze-16-novembre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9695625.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

expérimentation musicale