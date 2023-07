Bianca Costa + 1re partie La Barakason Rezé, 4 novembre 2023, Rezé.

Bianca Costa + 1re partie Samedi 4 novembre, 20h00 La Barakason Tarifs : de 8€ à 16€

Voilà un nom et un son qui se sont répandus comme une traînée de poudre dans la foulée du confinement de 2020, quand Bianca Costa postait sur YouTube des reprises de titres hip hop assaisonnées d’une touche bossa. Un mariage inédit qui raconte un parcours de vie : Bianca Costa est née à Florianópolis, au Brésil, où elle a vécu jusqu’à ses cinq ans, avant de déménager au Portugal puis en France. Une histoire qu’elle raconte dans Partout & nulle part en 2021, première chanson interprétée exclusivement en français. Les huit titres de son premier EP, Florianópolis, mélangeaient allègrement les langues, portugais en tête, mais aussi les styles : trap, bossa et baile funk associés en un mix inédit. Depuis, cette nouvelle vague n’a fait que grandir, au fil des sorties (notamment le maxi Le Baile en 2022) et d’apparitions très remarquées dans quelques grands festivals à l’été 2022, et s’apprête à déferler sur le paysage musical français avec un premier album très attendu. Des nouveaux sons à découvrir dans l’ambiance bouillonnante de la Barakason, avant que la jeune femme n’arpente des scènes autrement grandes.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/bianca-costa-1re-partie-concert-la-barakason-reze-04-novembre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9695565.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:00:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

bossa nova trap

Céline Van Heel