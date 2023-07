Koudlam + Jardin + Reymour La Barakason Rezé, 20 octobre 2023, Rezé.

Koudlam + Jardin + Reymour Vendredi 20 octobre, 20h00 La Barakason Tarifs : de 8€ à 17€

KOUDLAM — Depuis 2006, le musicien français Koudlam suit un parcours tout en chausse-trappes et circonvolutions, déplaçant la musique électronique sur le terrain de l’art contemporain (il collabore régulièrement avec l’artiste Cyprien Gaillard), de la pop apocalyptique ou du r’n’b (en 2013, l’album Benidorm Dream est pensé comme un hommage futuriste à la gloire de la cité-mirage de Benidorm en Espagne). Ces huit dernières années, Koudlam avait disparu des radars. Une retraite volontaire durant laquelle il n’a jamais cessé de travailler, comme le prouvent les deux albums qu’il vient de publier coup sur coup : Precipice Fantasy Part. I, escalade du versant flamboyant de la pop, et sa Part. II, en descente vers des horizons instrumentaux et méditatifs.

JARDIN — Avec son projet solo, Lény Bernay cultive une musique indéfinissable – une sorte de rap détraqué porté par une énergie punk – souvent prolongée par des créations numériques. Un Jardin partagé entre scène musicale underground et centres d’art contemporain.

REYMOUR — Duo suisse délocalisé à Bruxelles, Reymour déroule une pop synthétique coupée au cordeau, où claviers, boîtes à rythmes et textes chantés d’une voix plane (et en français) évoquent la fraîcheur faussement naïve mais vraiment poétique des années 80.

La Barakason 1 allée du Dauphiné, rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.lasoufflerie.org/ https://www.facebook.com/lasoufflerieReze [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/koudlam-jardin-reymour-concert-la-barakason-reze-20-octobre-2023-css5-lasouffleriereze-pg101-ri9695445.html »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lasoufflerie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251707800 »}] La Barakason est une salle de concert et peut accueillir 400 places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

pop rap

4TH, Estelle Chauffour